Mardin'de düzenlenen Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali'nde bir araya gelen yüzlerce çocuk uçurtma uçurdu.



Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında merkez Artuklu ilçesi Diyarbakır karayolundaki alanda düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk aileleriyle katıldı.



Yüzlerce çocuğun aynı anda gökyüzünü uçurtmalarıyla renklendirmesi güzel görüntüler oluşturdu.



Vali Mustafa Yaman, festivalde yaptığı konuşmada, geleneksel Mardin Uçurtma Festivali'ni kurumsal hale getirmek için destek verdiklerini söyledi.



Kentte etkinlik dolayısıyla adeta bayram havasının yaşandığını ifade eden Yaman, "Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle Mardin Türkiye'nin en huzurlu kenti haline geldi ve gelmeye devam edecek. Bakın kaç gündür gökyüzü dolu, meydanlar dolu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.



Mardin Müze Müdür Nihat Erdoğan da uçurtmanın Mardin'de her yaştan çocuğun oyuncağı olduğunu belirtti.



Öğrenci Hüseyin Ali Demir ise festivalde çok eğlendiğini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.



Zeynep Esma Yıldırım da uçurtma uçurduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.