Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Bölgede artık silah seslerinin yerine uçurtmalar yükselmeye başladı." dedi.





Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansınca (DİKA) ilk defa düzenlenecek "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" 21 Nisan Cuma başlayacak.



İlin tarihi ve kültürel bölgelerinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla, uçurulacak uçurtmalar ile tarihi kentin tanıtılmasına katkı sağlayacak. Mardin Kalesi ve damlarından uçurulacak uçurtmalarla başlayacak festival kapsamında daha sonra Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde etkinlik gerçekleştirilecek.



Vali Mustafa Yaman, bölgede gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde huzurun sağlandığını belirtti.



Festivalin Mardin'in tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:



"Bölgede artık silah seslerinin yerine uçurtmalar yükselmeye başladı. Kentimiz imaj değişikliğiyle kabuğunu kırıyor. İlk defa düzenlediğimiz festivalle gökyüzünü rengarenk uçurtmalara bırakıyoruz. Çocuklarımızın olduğu gibi çocuk kalanların da katılımını beklediğimiz festivalimizi gelecek yıllarda da yapmayı hedeflemekteyiz. Festivalimiz kentimizin tanıtımı adına da fayda sağlayacak."