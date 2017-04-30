Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali

Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı, şemsiyeler macunlardan alabilmek için ters çevrildi.

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