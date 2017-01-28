Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Kredi Notunu "Bbb-"Den "Bb+"...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu.
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