Uluslararası Konya'da Vuslat Sempozyumu Yapılıyor

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek iletişim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin katılımı ile düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, RTÜK'ün tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkelerin evlatları ile böyle bir organizasyon yaparak geleceğe dönük çok büyük bir projenin yürütücüsü olduğunu gösterdiğini söyledi.

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, diğer ülkelerden gelen genç iletişimcilerin Türkiye'nin birer gönüllü temsilcisi olduklarını belirterek, "Çalışmaların sürekliliği açısından da iletişim fakülteleri ile işbirliğini artırarak sürdürmeyi düşünmekteyiz. Sempozyumda, 'Bir Başkent Eski de Olsa Başkenttir' teması ele alınacaktır. Bu sempozyum ile 2017 yılında gerçekleştireceğimiz 9. Gelecekle İletişim Çalıştayı öncesi hazırlık yapılması, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrencilere ilmi makale yazma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır" dedi.

KONYA'NIN FARKLI BİR MANASI VE DERİNLİĞİ VAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, RTÜK'ün Konya ile bütünleşen faaliyetlerinden memnun olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya'nın farklı bir manası ve derinliği olan, Selçuklu payitahtı olarak Anadolu'nun vatan olmasında önemli roller üstlenmiş bir merkez şehir olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Sadece Selçuk Üniversitesi mezunu çok sayıda arkadaşımızın Türk devletlerinde ya da akraba toplulukları barındıran ülkelerde milletvekilliği, bakanlık ve üst düzey yerlerde bulunduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sadece Konya'nın gelişimi değil, ülkemizin uluslararası boyuttaki itibarının güçlenmesi, işbirliğinin gelişmesi, bölge barışı ve dünya barışına katkı yapan bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat da "Devletlerimiz görünürde farklı olsa da gönül coğrafyamızda bizleri ayıran bir sınır söz konusu olamaz" diyerek başladığı konuşmasında, Konya'nın Türk devletleri arasındaki birliğin ve kopmaz bağların en güçlü teminatlarından biri olduğunu dile getirdi.

22 Ocak Pazar günü sona erecek sempozyumda 57 bildiri sunulacak.