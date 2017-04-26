Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bir milleti bir arada tutan en önemli unsurun dili olduğunu belirterek, "Dil birliği olmadan millet olmaz" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Tarsuslulara yaşattığı unutulmaz gecenin ardından Mersinli sanatseverlerle buluştu. Halk ozanlarının ve şairlerin sahne aldığı gecede Mersinliler aşıkların atışmaları ile keyifli dakikalar yaşadı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Kocamaz, Türk dünyasını birleştirmek, hem dil birliği hem de kültür birliği sağlamak amacıyla çıktıkları bu yolda 15 yılı doldurduklarını söyledi.



Bu etkinliği devam ettirmekte kararlı olduklarının altını çizen Kocamaz, "Artık geleneksel hale gelmiş bir etkinlik. Biz kültürümüze, şiirimize ozanlarımıza ve dilimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Karacaoğlan'ın Türk Halk Edebiyatı için önemli bir şahsiyet olduğunu kaydeden Kocamaz, "Türk dünyasının böyle bir kültür etkinliğinde ve ortamda bir araya gelmesi, gönlünü Karacaoğlan'la buluşturması bizim açımızdan çok önemli. Karacaoğlan belki 400 yıl önce yaşamış ama hala Türk dünyasının her yerinde yaşıyor. Onun deyişleri dilden dile dolaşıyor. Karacaoğlan Türk Edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Türk dünyasını birleştirmiş buluşturmuş, aşkın ve sevdanın ne olduğunu herkese göstermiştir" şeklinde konuştu.



Bir milleti bir arada tutan en önemli unsurun dili olduğunu vurgulayan Kocamaz, şöyle devam etti; "Dil birliği olmadan millet olmaz. Bizim ana gayemiz yıllardır birbirinden ayrı kalmış Türk milletinin çeşitli boylarını bu tür etkinliklerle bir araya getirmek. Biz bu yolda bir Türk alfabesinin oluşması ve bizden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına yoğun bir gayret içerisindeyiz."



Şair Mine Bahçeci'nin sunumuyla gerçekleştirilen gecede, çeşitli yörelerinde gelen aşıklar sahne aldı. Aşıkların atışmaları ile renklenen gecede Mersin Büyükşehir Belediye



Başkanı Burhanettin Kocamaz da şehitler için yazdığı, 'Düşümdeki Yiğit' ve Özgecan Aslan için kaleme aldığı 'Nereye Gidiyoruz' şiirini seslendirdi. - MERSİN