Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları Başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları başladı. Aşıkların sazlarıyla renklendirdiği gecede şiirlerini seslendiren şairler Tarsuslulara unutulmaz bir şiir ziyafeti yaşattı.
15 yıldır düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarının Tarsus ve Mersin'e kazandırılmasını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Karacaoğlan'ın Türk Halk Edebiyatı açısından önemini vurgulayarak, Karacaoğlan Şiir Akşamları etkinliği ile hem halk kültürünü yaşatmayı hem de kültürümüzde önemli bir yeri olan halk ozanlığı ve şiir kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Kocamaz, "Karacaoğlan, belki bu bölgenin yetiştirmediği ama burada gönül eğlendirmiş, dağ taş dememiş güzellerin, güzelliklerin peşinden koşmuş bir ozanımız. Bugün Türk dünyasının pek çok bölgesinde ondan bahsediliyor. Şiirleri örnek alınıyor ve yaşatılmaya çalışılıyor. Bugün geldiğimiz noktada Karacaoğlan'ı, Türk Halk Edebiyatını ve bu kültürü 15 yıldır şehrimizde yaşatmaktan çok büyük haz alıyoruz" dedi.
Konuşmasında, ortak dil ve ortak kültürün yaşatılmasının önemini vurgulayan Kocamaz, "Biz yerel yöneticiler olarak geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturma amacındayız. Kökeni aynı olmasına rağmen birbirini anlamakta zorlanan insanlarımızı ortak bir dil oluşturarak bir araya getirme gayretindeyiz. İnsanlar dilini kaybettiği zaman milliyetini de kaybeder. Edebiyatın her dalı önemli ama şiir insanların duygularının dışa vurulmasını sağlayan çok önemli bir edebiyat dalımız. Bu işe sahip çıkan ve gönül verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tarsus'un birçok destansı aşka şahitlik eden ve pek çok şairi ve ozanı yetiştiren bir coğrafyada yer aldığını söyleyen Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise "Tarsus bir aşk şehridir. Şiir okuyan, türkü dinleyen insanlar kötü olamaz. O güzel sesleri ve yorumları bu ortamda dinlemek bizim için büyük bir zevktir. Karacaoğlan Şiir Akşamları, Tarsus için çok önemli bir değerdir" diye konuştu.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Karacaoğlan'ın milli kültürün şekil almasında ve milli değerlerin korunmasında oldukça önemli bir halk ozanı olduğunu ve her yıl yapılan
etkinlik ile bu kültürlerin yaşatılmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Can, "Karacaoğlan milli kültürün şekil almasında unutulmaz şiirleri ile zengin kültürümüz arasında baş köşeye gelmiş bir şairdir. Yaşadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını, dostluk ve kardeşliği harmanlamış, aşkın varoluşunu doğadaki benzetmeler ile birleştirmiştir. 15 yıldır kesintisiz devam eden Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarının ilk günü Tarsus'ta gerçekleşmektedir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Kocamaz'ın da 'Tarsus Güzeli' ve 'Gülle Bülbül' isimli şiirlerini seslendirdiği programda ilk olarak yörenin şairlerinden Rüştü Aydın, Sabahattin Özkan, Halit Bilen, Ümran Yıldırım, Abdullah Coşkun, Mehmet Doğan, Yurttaş Şahbaz, Remziye Çelik, Mustafa Doğan, Murat Arıcı, Nuran Ataç, Halil Aksoy, Deniz Süheyla Ergülen, Mustafa Türkücü, Mustafa Keşli, Salim Çakan ve Mine Bahçeci sahneye çıkarak şiirlerini okudu.
Şairlerin şiirlerini seslendirmelerinin ardından aşıklardan Cumali Efe, Bayram Sandal, Mustafa Buğrahan (Aşık Devai), Mehmet Ata Erişik, Necmettin Eser (Aşık Mahrumi) sazları ile türkülerini seslendirdi.
Geleneksel hale getirilen Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, 25-26-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda şiir severlerle buluşacak. - MERSİN