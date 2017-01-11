Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne Doğru

Muratpaşa Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali 6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Dünün izleriyle bugünün coşkusunu birleştiren bir sentez" sloganıyla Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için hazırlıklara başlandı.



Kaleiçi'nde düzenlenecek, kültür ve sanatı, tarih ve turizmle bütünleştirmesi hedeflenen festival, 6 Temmuz'da başlayacak ve 9 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, söz konusu festivali Kaleiçi'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alması için sürdürdükleri çalışmaların en önemli halkası olduğunu belirtti.



Başkan Uysal, UNESCO hedeflerinin insanlık değerlerini paylaşmak, kentleri dünyayla entegre etmek ve birlikte yaşama kültürünü inşa etmek anlamı taşıdığını ifade etti.