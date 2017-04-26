Uluslararası Kakao Örgütü Merkezini Fildişi Sahili'ne Taşıdı

Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO), 1973'ten bu yana Londra'da bulunan merkezini, kakao üretiminde dünya lideri olan Fildişi Sahili'ne taşıdı.



Abidjan kentindeki yeni merkezin açılışını Devlet Başkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan gerçekleştirdi.



Açılış töreninde konuşan Duncan, ICCO'nun Fildişi Sahili'ne taşınmasından memnun olduklarını belirterek, böylece kakao üretimi ve pazarlamasıyla ilgili sorunların daha doğru değerlendirilebileceğini kaydetti.



Bünyesinde 51 ülkeyi barındıran ICCO'nun Yönetici Sekreteri Jean Marc Anga, taşıma kararının altında maddi problemler olduğunu söyledi.



Abidjan'a taşınarak küçük kakao üreticilerine daha yakın olduklarına da işaret eden Anga, kakao fiyatlarının son 6 ayda yüzde 30'luk düşüş kaydettiğini ve üreticilerin bu sorunlara karşı hazırlıklı olabilmesi için eğitim programları düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.