Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu
Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu 27 - 28 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat - Kültürpark'da.
Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu 27 - 28 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat - Kültürpark'da...
Sempozyum, "Milliyetçilikler Çağı" olgusu etrafında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde, Kafkaslar, Balkanlar ve Ege Adalarından yapılan göçler ile 1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi'nin Batı Anadolu ve İzmir'e etkilerini, göç ve göçmen kültürü çerçevesinde farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Detaylı bilgi için www.apikam.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Sanat
Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu
Tür : Panel
Ücretlimi? : Hayır