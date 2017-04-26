Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu 27 - 28 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat - Kültürpark'da...



Sempozyum, "Milliyetçilikler Çağı" olgusu etrafında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde, Kafkaslar, Balkanlar ve Ege Adalarından yapılan göçler ile 1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi'nin Batı Anadolu ve İzmir'e etkilerini, göç ve göçmen kültürü çerçevesinde farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.



Detaylı bilgi için www.apikam.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Sanat



Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu



Tür : Panel



Ücretlimi? : Hayır