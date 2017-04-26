Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu

Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu 27 - 28 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat - Kültürpark'da.

Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu

Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu 27 - 28 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat - Kültürpark'da...

Sempozyum, "Milliyetçilikler Çağı" olgusu etrafında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde, Kafkaslar, Balkanlar ve Ege Adalarından yapılan göçler ile 1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi'nin Batı Anadolu ve İzmir'e etkilerini, göç ve göçmen kültürü çerçevesinde farklı boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için www.apikam.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Sanat

Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu

Tür : Panel

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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