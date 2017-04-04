Uluslararası İslamofobi Uzmanlar Toplantısı Başladı

Batı başta olmak üzere dünya çapında 11 Eylül saldırılarından sonra giderek artan, son yıllarda daha da ivme kazanan İslam karşıtlığı ve "İslamofobi" konusunda yaşananların masaya yatırılacağı "Uluslararası İslamofobi Uzmanlar Toplantısı" İstanbul'da başladı.



İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Dışişleri Bakanlığının iş birliğiyle düzenlenen ve Conrad Hotel'de iki gün sürecek toplantıya Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, IRCICA Genel Direktörü Dr. Halil Eren, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye 40 ülkeden temsilci katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Bilal Erdoğan, "İslamofobi" kelimesinin kullanımının uygun olmadığı görüşünü dile getirerek, "Çünkü 'fobia' yani korku mevcutsa, orada bir şeyden korkmak için bir sebep olur. İslam, kendisinden korkulacak bir şey değildir." dedi.



"İslamofobi yerine 'Müslüman/İslam karşıtı radikallik' tanımı daha uygun"



Erdoğan, "İslamofobi" yerine "Müslüman/İslam karşıtı radikallik" tanımının daha uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Tarihi ve kültürel süreçler göz önüne alındığında, Müslümanların uzun zamandır aşağılık hissini kabul ettiğini görüyoruz. Artık onlar gibi giyinmeyi, onlar gibi yemeyi, onların müziklerini dinlemeyi, onların sporlarını yapmayı kanıksadık. Çocuklarımız, onların karakterleri ve rol modelleriyle büyüyor. Neden Müslüman gibi görünmüyor, Müslüman gibi davranmıyoruz? Neden hala bir Müslüman birliğimiz yok? Niye hala bir ümmet değiliz? Bunun cevaplamamız gereken en önemli soru olduğuna inanıyorum."



İslam birliği tam manasıyla sağlanmadıkça Batı dünyasının Müslümanları bir eşiti olarak görmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Bir yerden başlamalıyız, ümmet olarak bir olmalı, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda sinerjiler oluşturmalıyız." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, IRCICA ve İİT tarafından düzenlenen toplantıların önemli olduğunu vurgulayarak, bu toplantılar sayesinde İslamofobi üzerinde daha fazla konuşma imkanı bulunduğunu ve kullanılan terminolojiye yeni bir yaklaşım bulma fırsatı yakalandığını belirtti.



40 ülkeden temsilci katılıyor



IRCICA Genel Direktörü Halil Eren de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı İslamofobi Gözlemevi'nin kuruluşunun 10. yılında, bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.



Eren, İİT'ye üye 40 ülkeden temsilcinin yanı sıra Türkiye'den de 50'nin üzerinde konunun uzmanı bilim adamının toplantıya davet edildiğini belirterek, program boyunca Batı dünyasında İslam'a yönelik alınan tavır ve İslam düşmanlığına karşı İslam dünyasının nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiği üzerine fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.



Açılışta, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in mesajı da okundu.