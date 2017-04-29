Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, "2 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükselen küresel İslami finans varlıklarının toplam miktarının 2018 yılı itibarıyla 3,4 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını bekliyoruz." dedi.



Önder Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) tarafından düzenlenen "Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi (İSEFE'17)", ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Erdoğmuş ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Konuşmasında İslam iktisadı ve finansı hakkında değerlendirmelerde bulunan Duman, Borsa İstanbul çatısı altında konuya ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'de, yurt içi tasarrufların yaklaşık üçte ikisinin mevduata yöneldiği ve özkaynaklarından daha fazla borçlanan şirketlerin olduğu bir tablo bulunduğuna işaret eden Duman, şunları kaydetti:



"Diğer taraftan reel sektörün ortaklık ve risk paylaşımı esaslarına dayalı olarak finansmanını esas alan İslami finans uygulamaları gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerine ciddi katkı sunabilir. İslami finansa ilişkin sunacağımız farkındalık, küresel kriz sonrasında dünya genelinde gittikçe artış göstermekte. 2 trilyon dolar seviyesinin üzerine yükselen küresel İslami finans varlıklarının toplam miktarının 2018 yılı itibarıyla 3,4 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını bekliyoruz."



Türkiye'de katılım sektörünün bankacılık ve sermaye piyasası içindeki payının sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 1 olduğunu belirten Duman, İslami finans açısından konunun taraflarına büyük sorumluluk ve yük düştüğünü söyledi.



Duman, Borsa İstanbul açısından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek, hayata geçirdikleri örneklerden bahsetti.



Türk ekonomisinin son yıllarda gösterdiği büyümenin ve ilerlemenin sürdürülebilir kılınması için güçlü bankacılığın yanı sıra sermaye piyasası ürünlerinin de öne çıkması ve yatırımcı tabanını genişletmesi gerektiğine işaret eden Duman, "Gerek organize borsalarda sunulan ürünler, gerekse risk sermayesi, melek yatırımcılar ve diğer alternatif finansman yöntemleri ile birlikte biz, sermaye piyasalarının bu anlamda önemli hizmet, imkan ve fırsatlar sunduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda sermaye piyasaları ile doğrudan bağlantılı İslami finans varlıkları 400 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken, 1 trilyon dolarlık büyüme potansiyelini gösteriyor."şeklinde konuştu.



-"Batı medeniyeti durağanlık yaşamaya başladı"



ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğmuş, içinde bulunulan çağın egemen kültürünün batı kültürü olduğuna dikkati çekerek, batı kültürünün bütün unsurları ile kendini kabul ettirdiğine vurgu yaptı.



Ekonomik ve siyasal istikrarın birbirine eşdeğer olduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğmuş, İslami finansın küresel konumlandırılmasına ilişkin şu görüşleri paylaştı:



"Siyasi istikrar ile ekonomik istikrar birbirini tamamlayan önemli unsurlar. Batı medeniyetinden önce güçlü bir İslam medeniyeti vardı. İslam medeniyetinin insanlara sunduğu huzur, bugün dünyanın ilim, bilim adamları ve akademisyenleri tarafından kabul ediliyor.



Şimdi Batı medeniyeti durağanlık yaşamaya başladı. Zirve yapan Batı medeniyeti artık aşağı doğru dönmeye başladı. Bizim bu boşluğu doldurmamız yeni bir heyecan ortaya koymamız ve bu çöküşü hızlandırmamız gerekiyor. İslam medeniyetinin bütün paradigmaları ile birlikte inşasını hızlandırabilirsek, altyapıyı sağlam dizayn edebilirsek, çok güçlü görünen Batı medeniyetinin aslında kartondan bir bina olduğunu göreceğiz. Batı medeniyetinin alternatifi olarak İslam medeniyetinin inşası yolunda aydınlarımıza büyük iş düşüyor. Medeniyet inşasını en güzel şekilde başaracağımız kanaatindeyim."



Kongre kapsamında düzenlenen paralel oturumlarda İslam ekonomisi ve islami finans tüm yönleriyle ele alındı.