Uluslararası İlişkiler Kış Kampı "Enerji" Sertifika Programı

TUİÇ her yıl Uluslararası İlişkiler alanında çeşitli konularda akademisyen ve uzmanlar ile bu konulara ilgi duyan gençleri bir araya getirmek ve gençlerin dünya politikalarını daha iyi anlamasına katkıda bulunmak amacıyla yaz ve kış dönemlerinde eğitim kampları düzenlemektedir.



Geçtiğimiz yaz Çanakkale/Dardanos'ta dördüncüsü gerçekleştirilen TUİÇ eğitim kampı serisi, "Enerji" ana başlığı ile1-3 Şubat 2017 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek kış eğitim kampı ile devam ediyor.



Programın Amacı



Ülkelerin toplumsal gelişimlerinin sürükleyici unsurlarının başında enerji kullanımı gelmektedir. Enerji kaynakları günlük yaşamımızın, enerji ve sanayi ürünleri ise üretimimizin en önemli ve yaşamsal girdileridir. Sürdürülebilir enerji politikaları, arz güvenliğinin sağlanması ve temin kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra, kullanılmak istenen enerji türünün çevre ile uyumlu, düşük maliyetli, talep edilen miktar ve kalitede topluma arz edilmesini hedeflemektedir. Günümüzde küresel enerji piyasasındaki süreklilikler ve değişimler, enerji arzı, kaynak ve çevreye erişim konusunda ortaya çıkan zorluklar ile birlikte ise "Enerji" tüm dünya ülkelerinin gündeminde birincil öneme sahip bir konu olmuştur.



Bu sebeple programın temel amacı "Enerji" ana başlığı altında 6 farklı oturum ile enerji alanında uzman konuşmacılar ile enerjiye ilgi duyan gençleri bir araya getirmek ve enerji ekonomisi ve enerji hukukundan enerji politikaları ve enerji güvenliğine kadar bir çok alanda gerekli akademik altyapıyı katılımcılarda oluşturmaktır.



Programın İçeriği



1-) Enerjiye Genel Bir Bakış / Emre ERDEMİR (Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler)



Dünyadaki Enerji Kaynakları ve Bunların Coğrafi Dağılımı



Enerji Teknolojisindeki Gelişmeler



Enerjideki Uluslararası Örgütler



Petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili aktörler ve faktörler



2-) Enerji Güvenliği ve Dış Politika / Asst. Prof. Dr. Tolga DEMİRYOL (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı)



Enerji Güvenliği Nedir?



Küresel Enerji Marketi ve Enerji Arzında Yaşanan Güvenlik Sorunları/İkilemleri



Uluslararası İlişkilerin "Enerji Güvenliği" ve "Enerji Politikası" Üzerinde Önemi



Nükleer Enerji ve Güvenlik



Dünyanın Önemli Aktörleri Olarak Amerika'nın, AB'nin ve Rusya'nın Enerji Politikaları



3-) Enerji ve Türkiye / Ahmet Necdet Pamir ( İ.D.Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi – Enerji Uzmanı)



Dr. Azime Telli (Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi)



Türkiye'nin Kaynakları ve Kullanımı



Türkiye'nin Enerji Politikası ve Belirleyici Aktörler



Türkiye Enerji Köprüsü Olabilir mi?



Türkiye'de Gelişen Nükleer Enerji'nin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?



Türkiye'nin Enerji



4-) Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Hukuku / Av. Mehmet Suat KAYIKÇI



-Enerji Hukuku Konuları



-Rekabet Hukuku ve Enerji Piyasaları



-Enerji Kanakları, Uluslararası Enerji Yatırımları ve Uluslararası Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü



-Petrol Piyasası Hukuku



5-) Enerji ve Çevre / Göktuğ KARA ( İ.D.Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi – Avrupa Komisyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Takım Koordinatörü )



Dünyadaki Enerji Kullanımının Çevreye Etkisi Nelerdir?



BM ve AB'nin Çevre Koruması İçin Aldığı Enerji Kullanımı Önlemleri Nelerdir?



Yenilenebilir Enerji Teşvikleri Ne Kadar Yeterli?



Çevre İçin Ağır Sonuçları Olan Enerji Kaynakları Kullanımı Hangi Anlaşmalar ile Sınırlandırılıyor?



6) Enerji Ekonomisi / Prof. Dr Harun Öztürkler ( Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğretim Görevlisi )



–Enerjinin Dünya'da ve Türkiye'de Ekonomik Analizi



Kimler katılabilir?



Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Hukuk, Tarih, İktisat ve İşletme bölümlerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ve Enerjiye ilgi duyan herkes Uluslararası İlişkiler Kış Eğitim Kampı'na katılabilecektir.



Program Tarihi: 1 Şubat – 3 Şubat



Program Süresi: 3 Gün – 2 Gece



Kontenjan: 40 Kişi ile sınırlıdır.



Program Yeri: Eskişehir Büyükşehir Öğretmenevi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE



Program Ücreti: 250 ? ( Yemek + Konaklama )



TUİÇ üye ve aktif çalışanlarına 220 ? 'dır.



125 ? (Yemeksiz ve Konaklamasız)



TUİÇ üye ve aktif çalışanlarına 220 ? 'dır. Üye olmak ve indirimden faydalanmak için uyelik.tuicakademi.org adresinden üyelik işlemlerinizi yapabilir, üyelik işlemlerinden sonra Raklet'e (TUİÇ Online Üyelik Yönetim Sistemi) giriş yaparak etkinlik biletinizi indirimli alabilirsiniz. Raklet ile ilgili soru ve sorunlarınızı "iletisim@tuic.org.tr" adresine bildirebilirsiniz.



Ulaşım:



Otobüs ile; Otogardan 14 numaralı araca binip Atatürk Bulvarı Durağı'nda inebilirsiniz. ( Durak Öğretmenevi karşısındadır)



Tramvay ile; Osmangazi Üniversitesi Tramvayına binerek Stadyum durağında inebilirsiniz.



Ödeme:



Ödemeler yalnızca kredi kartı ile kabul edilmektedir ve ödeme sırasında sistem kartınıza göre taksit seçenekleri sunmaktadır.



Havale yoluyla ödeme yapmak için aşağıdaki hesap numarasına ücreti gönderdikten sonra dekontunu Mehmet Nizam'a mail ile gönderebilirsiniz:



TR 3600 01 00 1546 57581244 5002



Ziraat Bankası



Mehmet Nizam



Sorularınız İçin:



Samet Ersan 0 (539) 625 72 02/samet.ersan@tuicakademi.org



Esra Yılmaz 0 (553) 381 33 97/esra.yilmaz@tuicakademi.org



Mehmet Nizam 0 (506) 026 09 59 / mehmet.nizam@tuic.org.tr