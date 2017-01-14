Uluslararası Ifest Bilim ve Teknoloji Yarışmasından Madalyayla Döndüler

TUNUS'ta gerçekleşen Uluslararası IFEST Bilim ve Teknoloji yarışmasına, Çevre ve Biyoloji kategorilerinde 2 proje ile katılan Okyanus Koleji öğrencileri Çevre dalında altın madalya, biyoloji dalında gümüş madalya kazandı.



Çeşitli ülkelerden 110 projenin finale çıktığı Uluslararası IFEST Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda Bahçeşehir Okyanus Koleji Öğrencisi Esra Benkhalifa'nın çevre alanında hazırladığı proje altın madalya kazandı. Fransızca olarak sunum yaptığı proje sonrası altın madalya kazanan Esra Benkhalifa, "Projem söğüt ve zeytin ağaçlarının kabukları ile bir ekstre hazırladım. Hazırladığım bu ekstreyi yara bantlarına uyguladığımız zaman ilaçsız bir şekilde yara ve baş ağrısını tedavi edebiliyor. Altın madalya kazandım, bütün hocalarıma ve BARGEM birimine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Avcılar Okyanus Koleji Öğrencisi Selin Yurtsever ve Bahçeşehir Okyanus Koleji Öğrencisi Alsu Yaycı'nın ortaklaşa hazırladıkları Biyoloji alanındaki projeleri ise Gümüş madalya kazandı. İki öğrenci İngilizce olarak sunum yapıp jüriden 2.lik kazandı.



Selin Yurtsever şöyle konuştu: "Arkadaşım ile bir proje yaptık. Tunus'ta düzenlenen IFEST yarışmasından geliyoruz. Okyanus Koleji BARGEM ekibi, tüm öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve ailemiz bize çok destek oldular. Hedefimiz başka ülkelerde daha iyi dereceler alabilmek. En önemlisi de projemizin konusu 'Gül Ekmek'. Yani gül atıklarını kullanarak bir ekmek ürettik. Bu ekmeği üretirken içine koyduğumuz gül atıkları doğal katkı malzemesi oldu. Ekmeğimiz de bu sayede daha uzun ömürlü hale geldi."



Alsu Yaycı ise "BARGEM biriminden çok büyük destek aldık. Hedefimiz daha büyük projelere gitmek. IFEST'te de gümüş madalya almaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.



SPORDA DA OKYANUS FARKI



Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Takımı'nın Bursa İl Birincisi, İstanbul Voleybol Gençler Şampiyonası'nda Okyanus Kolejleri'nin şampiyon olmasından sonra Antalya ve Ankara'dan gelen başarı haberleri geldi.



Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Antalya Atatürk Spor Salonu ve Antalya TOKİ Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ortaokullar arası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Antalya Okyanus Koleji Antalya ili birincisi oldu.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Ankara Liselerarası Hentbol Müsabakalarının finalinde ise Ankara İncek Okyanus Anadolu Lisesi Erkek Hentbol Takımı Ankara il birincisi oldu.



- İstanbul