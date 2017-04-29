Uluslararası Halk Dansları, Manisalıları Büyüledi

10 ülkeden yaklaşık 500 dansçının katıldığı programda, Manisalılar Cumhuriyet Meydanı'ndan dünyaya açıldı.

Bu yıl 477'nci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, görkemli etkinlikleri ile Manisa'dan Dünyaya açılıyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanında Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi düzenlendi. Geceye Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Daire Başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve binlerce Manisalı katıldı.

Danslarla, Kültürlere Yolculuk

Programın açılışı İzmir Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile yapıldı. Ardından; Arnavutluk, Litvanya, Hindistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halk dansları toplulukları sırayla performans sergiledi. Birbirinden farklı gösterilerle kültürlerini sunan dans toplulukları, konuklara unutulmaz bir gece yaşatırken, dakikalarca alkışlandı. Gecenin sonunda protokol üyeleri konuk ülkelere plaket ve hediye takdiminde bulundu.