Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda İkinci Gün Sonuçları





Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda ikinci günün sonuçları belirlendi.



Golf Mad Promotion tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 24 ülkeden 50'si profesyonel 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü mücadele ediyor.



Profesyonel sporcular toplam 250 bin liralık ödül için yarışırken dün yapılan müsabakalar sonunda ikinci günün sonuçlarına göre ilk 5 sıradaki isimler şöyle:



POSITION TEAM STATUS NET SCORE



BÜLENT KARATAŞ PRO 124



1 MIRDAGAIAN ABSALIAMOV Amateur



HEORHI PRYHOZHY Amateur



SERGEY SURIN Amateur







DAMIEN MCGRANE PRO 129



2 THOMAS MULDOON Amateur



KEVIN COMMINS Amateur



LARRY O'BRIEN Amateur







CARLY BOOTH PRO 134



3 FIKRET ÖZTÜRK Amateur



SABRI YIGIT Amateur



MERT OSMAMLAR Amateur







PAVEL GORYAINOV PRO 135



4 VLADIMIR YAROSLAVSKIY Amateur



VLADIMIR NIGAY Amateur



DENIS VORONKOV Amateur







SIMON CROSBY PRO 136



5 TOMAS RADZINSKI Amateur



TOON VAN DE KAR Amateur



GUUST VAN DE BEMD Amateur - Antalya