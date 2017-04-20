Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu büyük ilgi gördü.



Gazipaşa Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun 4. gününde Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Adil Çelik, etkinliğe katılan ressamların çalışma yaptığı atölyeyi ziyaret etti.



Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü sanatçıları ilçede ağırladıkları için son derece mutlu olduğunu ve bu çalışmanın ilçedeki gençlere örnek olacağını söyledi.



Bu etkinliğin yeni başlangıçlara vesile olacağına inandığını belirten Kaya, "İnşallah yeni yapılacak büyükşehir ve belediye tesislerinde resimle sanatla ilgili bir alanı da Gazipaşa'mıza kazandırmış olacağız." dedi.



Başkan Çelik ise, sempozyuma 33 yerli ve yabancı sanatçının katıldığını söyledi.



Sanatçıların Gazipaşa'nın tarihini ve doğasını resmedip kendilerine hediye edeceğini vurgulayan Çelik, "Biz de bunları, Gazipaşa halkı ile buluşturacağız. Bizi kırmayıp geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Organizasyonu düzenleyen Melek Günbey Güler de, sanatın, ülkelerin tanıtılmasında, dostluk ve kardeşliklerin oluşturulmasında en önemli etken olduğunun altını çizdi.



Güler, sempozyuma Ukrayna'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Umman'a, İsrail'den Filistin'e kadar birçok ülkeden sanatçı geldiğini kaydetti.



İsrail ve Filistinli sanatçıların dostluğu



Sempozyumun en ilgi çeken sanatçıları ise İsrailli Artyom Kapusta ile Filistinli Khader Hassan Oshah oldu.



Yeni tanışan ve tanıştıktan sonra aralarında bir dostluk başlayan ikili, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Türkiye'ye ilk kez gelen ve Gazipaşa'da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirten İsrailli sanatçı Kapusta, burada kardeşliği ve dostluğu hissettiğini söyledi.



Filistinli sanatçı Oshah ise, Türkiye'ye defalarca geldiğini ancak ilk kez geldiği Gazipaşa'yı çok beğendiğini kaydetti.



Oshah, şöyle konuştu:



"Buraya diğer ülkelerden gelen sanatçılarla olmaktan son derece mutluyum. Burada sanat yapıyoruz. Kardeşlik hissediyoruz. Savaş yok, tartışma yok, sanat var, kardeşlik var."



Sempozyum, 23 Nisan'a kadar devam edecek.