Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası GAP Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi başladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Harran Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Uluslararası GAP Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda akademisyenin katılım gösterdiği kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın ve davetliler katıldı.



Kongrede açılış konuşmasını yaparak kongrenin Şanlıurfa'da düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Türkiye bulaşıcı hastalıkla mücadelede çok yol aldı. Bilimsel olarak bazı hastalıkları yok ederken altından başka hastalıklar çıkıyor ve birçok etken bunları tetikliyor. Bu konuda da çözüm odaklı çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.



Programda konuşan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Toprak ise, değişen ekolojik dengeye değindi. Toprak, Türkiye'deki vektör mücadelesinin klasik bir yöntem olduğunu ancak dünyada bu kavramın öne çıktığı koşullarla farklı bir mücadele sergilendiğini söyledi.



Çİftçi,"toplum adına her türlü çalışmada paydaş kurumuz"



Kongreye katılımlarından dolayı tüm akademisyenlere teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Şanlıurfa'nın verimli toprak bakımından zengin bir il olduğunu dile getirdi. Verimli arazilerin yer aldığı Şanlıurfa'da vektörle mücadelenin önemini iyi kavradıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Bu tür toplum yararına olan tüm çalışmalarda ortak ve paydaş kurum olmaya özen gösteriyoruz" dedi.



Başkan Çiftçi, "Harran Ovası, Suruç ovası, Viranşehir ve Ceylanpınar ovaları çok bereketli topraklarımızdır. Bunun bilincinde olan yerel yöneticiler olarak birçok paydaş kurumla birlikte hareket ediyoruz. Yine kökünü Harran'dan alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Harran Üniversitemizle birçok alanda olduğu gibi vektör mücadelesi konusunda da halk sağlığı açısından protokol çerçevesinde ortaklaşa hareket ediyoruz. Şahsım olarak da projenin başarılı yürümesi için elimden geleni yapıyorum. Toplumun yararına olan her konuda işbirliği yapmaya, ev sahipliğini üstlenmeye ve sorumluluğu aldığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kongreye verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye plaket verildi. - ŞANLIURFA