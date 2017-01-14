Uluslararası Galaxy Circus, muhteşem gösterisiyle sizlerle...



Anadolu Ateşinin muhteşem gençlerden oluşan dans gösterisi.... Yetenek Sizsiniz birincileri olan Burak ve Kıvanç'ın sihirbaz gösterileri... Yetenek Sizsiniz fenomeni Aref'in gösterisi... Yurt dışından gelecek olan ekiplerin hava gösterileri, akrobatlar, ateş ve ışık gösterileri ve daha birçok muhteşem gösteriyle Uluslararası Galaxy Circus iki gün dört seans sizlerle birlikte olacak.



Gösteri sunucuları



-Youtube fenomeni Murat Sakaoğlu



-TRT spikeri Büşra Cebe