Uluslararası Fotoğraf ve Belgesel Festivali

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneğinin (TEFSAD) düzenlediği 6. uluslararası Tekirdağ Fotoğraf ve Belgesel film festivali başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 6. düzenlenen Uluslararası Fotoğraf ve Belgesel Festivalinin açılışının Sezer'in Günlüğü sergisi ile başladığı kaydedildi.



Açıklamada festivalin 3 gün boyunca fotoğraf sergileri ve belgesel film gösterimleri devam edeceği kaydedildi.