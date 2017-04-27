Uluslararası Enerji Ajansı Icra Direktörü Fatih Birol

- Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un konuşması - "Enerji dönüşümü hız kazanıyor"



Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, İstanbul'daki toplantıya beşinci kez katıldığını ve bu toplantıyı Türkiye'de yapmanın çok doğru bir karar olduğunu söyledi.



Türkiye'nin petrol, doğalgaz, elektrik ticareti noktalarında kritik bir coğrafyada olduğunu ifade eden Birol, "Dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yüzde 70'i Türkiye'nin etrafında bulunuyor. Türkiye, Hazar'da doğalgaz kaynaklarına, batıda ciddi bir elektrik ve enerji tüketicisine, doğuda ise gelişmekte olan enerji dünyasına kavşak konumunda." dedi.



Birol, Atlantik Konseyi toplantılarında enerjinin birçok alanının tartışılacağını belirterek, "ABD'nin kaya gazı ve petrol sektörü, elektrik piyasasını etkilemekle kalmıyor, tüm enerji jeopolitiğinin parametrelerini yeniden tanımlıyor. Enerjinin dönüşümü hız kazanıyor. Güneş enerjisinin gelişmesi, rüzgarın sisteme dahil olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerinin düşmesi gibi birçok dönüşüme şahit oluyoruz. Bu konuları tartışmak için de İstanbul'dan daha güzel bir yer olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.