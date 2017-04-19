Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 20 Nisan'da Antalya'da Başlıyor

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), 20-23 Nisan tarihleri arasında Antalya'da Starlight Resort Hotel'de yapılıyor. Kongrenin ana teması 'Küreselleşen Dünyada Eğitim' başlığını taşıyor.



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Nermin Özcan Özer, cuma günü yapılacak ikinci oturumda 'Latin Asıllı Türk Alfabesinin Yazım Zorlukları' konulu bir sunum yapacak. Nermin Özcan Özer ayrıca, Duygu Akçay ile birlikte 'İlkokul 1-4. Sınıf Öğretmenlerinin Disleksi ile İlgili Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi' konulu bir bildiri sunacak.



Nur Ütkür de, yine cuma günü 1. oturumda '2015 Hayat Bilgisi Programının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi' konulu bir bildiri sunacak.



Sergi



Antalya'da Starlight Resort Hotel'de 20 Nisan günü bir de sergi açılacak. ICES/UEBK-2017 sergisine 112 başvuru olurken, bunlardan 64 yapıt belirlendi. Sergi esnasında her sanatçının bir yapıtına yer verileceği öğrenildi. - ANTALYA