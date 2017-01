Türkiye'nin öncülüğünde, 30 ülkenin üye olduğu Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu kuruldu.



İstanbul, İzmir, Samsun ve Elazığ'daki down sendromlular derneklerinin bir araya gelmesiyle Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu'nun kurulması çalışması yapıldı.



Federasyon başkanlığını üstlenen Muhammet Abdullah Tuncay, Samsun'da Atakum Belediyesinin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan federasyona 30 ülkenin üye olduğunu, federasyonun çalışmalarına Samsun'dan başladıklarını söyledi.



Tuncay, "Amacımız Türkiye ve dünyanın tamamını 'melek yüzler'le tanıştırıp, barış ve huzur ortamında çocuklarımıza iyi bir imkan sağlamak. Bundan sonra inşallah down sendromlu bireylerimizin mesleki istihdamına yönelik projeleri 81 ilde faaliyete sokacağız." dedi.



Çalışmalarında devletin yetemediği yerlerde sivil toplum mantığıyla gönüllü olarak açığı doldurmanın önem taşıdığına değinen Muhammet Abdullah Tuncay, "Down sendromlu gençlerimizin kapasitesindeki mesleki yerleri belirleyip, onları bu işlere kazandırmak istiyoruz. Örneğin Samsun'da tekstil, Antalya'da turizm anlamında ihtiyaç varsa, bu işler için çocuklarımıza eğitim vereceğiz." diye konuştu.



Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da bütün özel gruplara destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



Down sendromlu çocuklara yönelik "down park" projesi başlattıklarını belirten Taşçı, "2 ay sonra bu çocuklarımıza o parkı hediye edeceğiz. Çocuklarımızın bu parkta güzelce vakit geçirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarla güzel birliktelik sağlasınlar diye bu parkı kuruyoruz. Parkın çalışanları da down sendromlu çocuklarımız olacak." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından "Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı" toplantısı gerçekleştirildi.