Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" - Çanakkale
Herkes İçin Spor Federasyonunun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 400'ü yabancı bin 500 genç, etkinliğin açılış programına katıldı.
Herkes İçin Spor Federasyonunun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 400'ü yabancı bin 500 genç, etkinliğin açılış programına katıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret edip burada dua okuyan "barış elçileri", daha sonra açılış programı için Kocadere Kamp Alanı'na geldi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halid Ali Çad tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Daha sonra, "Grup Tillo"nun konserini dinleyen ve "Mehteran Bölüğü"nün gösterisini izleyen gençler, Çanakkale türkülerini seslendirip şiirler okudu.
Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, açılışta yaptığı konuşmada, programın ilk gününe şehitlik ziyaretiyle başlayıp, etkinliğe katılan gençlere Çanakkale destanının yazıldığı toprakları tanıttıklarını söyledi.
Bu gezide birçok gencin duygulandığına şahit olduğunu anlatan Bölükbaşı, "Bu topraklar ecdadımızın destan yazdığı topraklar. Her bir adımında şüheda fışkırtıyor. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda bize ifade ettiği o dizeleri, hepinizin gözlerinde gördüm. Bu dizeler sizlerin gözlerinde ve yüreğinde her daim çırpınarak, geleceğe taşınacaktır." dedi.
Etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de izledi.
Programın ikinci gününde, aralarında Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden konuklar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarıyla halat çekme, badminton, hemsball, basketbol, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf ve atıcılık gibi farklı spor alanlarında düzenlenecek etkinliklere katılacak.
Akşam gerçekleştirilecek programda da şair İbrahim Sadri ve sanatçı Aykut Kuşkaya konser verecek, ayrıca gökyüzüne "barış balonları" bırakılacak.