Herkes İçin Spor Federasyonu'nun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 400'ü yabancı bin 500 genç, Kocadere Kamp Alanı'nda oluşturulan bölümde kültür ve spor etkinliklerine katıldı.



Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret edip, burada dua okuyan "barış elçileri", programının ikinci gününde kamp alanlarında düzenlenen kültür ve spor etkinliklerine katılarak, performanslarını gösterdi.



Aralarında Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden gelen konuklar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerle "halat çekme, badminton, hemsball, basketbol, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf ve atıcılık" gibi branşlarda yarıştı.



Oldukça çekişmeli geçen yarışmalarda özellikle yoğurt içinde para bulma, halat çekme ve bilek güreşine katılan gençler, rakipleri karşısında büyük çaba sarf etti.



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan programın ikinci gününde kültürel ve spor etkinliklerine yer verdiklerini söyledi.



"Buradan dünyaya yine barış mesajları verdik"



Bu etkinlikte tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezen gençlerin Çanakkale destanının yazıldığı coğrafyayı tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Bölükbaşı, şöyle konuştu:



"Bugün ise sportif etkinliklerimiz devam ediyor. Burada geleneksel yarışmalardan tutun da basketbol, voleybol, mini golf hepsinde ayrı ayrı etkinliklerimiz gün boyunca devam edecek. Genç kardeşlerimizi sportif faaliyetler yaptıracağız. Akşam ise yine Çanakkale şiirleri, türküleri ile programımız son bulacak. Programımız iki gün dolu dolu geçti. Buradan dünyaya yine barış mesajları verdik. Bu coğrafyanın bir huzur coğrafyası olduğunun mesajını verdik. Sporun paydasında dünyadan gelen bütün gençleri buluşturup bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu medeniyetin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Önümüzdeki yıllarda bu faaliyetleri daha güçlü şekilde devam ettireceğiz."



"İnşallah savaşlar biter, dünya barışa kavuşur"



Programa Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den katılan Esma Ahmed, Çanakkale'yi çok beğendiğini söyledi.



Daha önce şehitlikleri ziyaret etmediğini, bu sayede şehitler için dualar okuduğunu anlatan Ahmed, "Bu etkinlik sayesinde bölgeyi görme fırsatım oldu. Bol bol dualar edip, dünyada barış olması dileğinde bulundum. İnşallah savaşlar biter, dünya barışa kavuşur." dedi.



Somalili Abdülhalim Joju da burada farklı dostluklar kazandığını dile getirdi. Etkinliğe gelecek yıl da geleceğini belirten Joju, "Burada barış teması vardı, gerçekten farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımız ile dostluklar kurup barışa destek verdik. Umarım dünya barışı için bir katkımız olmuştur." diye konuştu.



Gineli İbrahim Halil Karema ise dünyada savaşların bitip, barışa imzaların atılmasını beklediklerini aktarırken, kampa Irak'tan gelen Ayfer Kerim, "Türkiye bir barış ülkesi ve hep böyle kalacak. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, kum sanatı gösterisi, katılımcıların canlı performansları ve şair İbrahim Sadri ile Aykut Kuşkaya'nın programı da yer alacak.