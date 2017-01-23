Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 azalarak 8 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ekonomi Bakanlığı, geçen yılın kasım ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.



Buna göre, kasımda 683 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi kasımda 285 milyon dolar oldu, bunun 168 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı gerçekleşti.



Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 azalarak 8 milyar 765 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu yıl toplam 3 milyar 791 milyon dolar olarak hesaplandı.



Ocak-kasım dönemindeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1 milyar 92 milyon doları imalat sektöründen, 969 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklandı. Söz konusu dönemdeki nakit sermaye girişinin yüzde 54'ü AB ülkeleri kaynaklı oldu.



Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı



Kasımda 483 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 24 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.



Ocak-kasım döneminde 4 bin 994 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 177 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Toplam 5 bin 171 şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile inşaat sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.



Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 160 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 55'i toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alırken, 23'ü gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe faaliyette bulundu.



Geçen yılın 11 ayında kurulan 5 bin 171 uluslararası sermayeli şirketin, 2 bin 969'u Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, bin 31'i AB ülkeleri, 344'ü Asya ülkeleri ortaklı şirketler oldu.



Kasım sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 46 bin 149'a ulaştı. 6 bin 655 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 52 bin 804 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.



Bu şirketlerin 19 bin 478'i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 8 bin 570 ile gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve 6 bin 599 ile imalat sanayi takip etti. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 707'si kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü üzerine çalışırken, bunu 679 şirket ile tekstil ürünleri imalatı, 575 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izledi.



Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında, AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 21 bin 653 ile birinci sırada bulunduğu görüldü. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6 bin 856 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 2 bin 995 şirketle İngiltere ve 2 bin 703 şirketle Hollanda takip etti.



Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 32 bin 64 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 943 şirketle Antalya, 2 bin 915 şirketle Ankara ve 2 bin 418 şirketle İzmir izledi.



İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler başta toptan ve perakende ticaret (12 bin 386) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (5 bin 461) ve imalat sanayi (4 bin 3) sektörlerinde faaliyet gösterdi.



Geçen yıl kasımda 29 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi



Ekonomi Bakanlığı tarafından kasımda yatırım teşvik belgesi düzenlenen 29 proje kapsamında yaklaşık 161 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece geçen yılın 11 ayında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 208'e, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 10 milyar 296,5 milyon dolara ulaştı.



Yatırım teşvik belgelerinin 145'i imalat, 29'u hizmetler, 28'i enerji, 3'ü madencilik, 3'ü tarım, avcılık ve ormancılık sektörleri ile ilgili düzenlendi.