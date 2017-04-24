Uluslararası Çocuk Şenliği'ne Muhteşem Final
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk Şenliği muhteşem bir finalle sona erdi.
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk Şenliği muhteşem bir finalle sona erdi. Dünya çocukları, yöresel oyunlarıyla binlerce izleyiciye görsel şölen sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.
Karşıyaka Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 25'inci kez düzenlediği Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'nin final gösterileri, bir AVM'de gerçekleşti. 9 ülkeden şenliğe katılan 230 yabancı çocuğun yanı sıra, Ankara'dan gelen Kuzeyin Uşakları, Karşıyaka Belediyesi Smyrna Koreografi Topluluğu ve Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oyunlarını sergiledi. Şenlik alanını ve AVM'nin balkonlarını dolduran binlerce İzmirli; gösterileri ilgiyle izledi, alkışlarla eşlik etti.
"Hayat bayram olsa"
Yaklaşık iki saat süren programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı muhteşem bir coşkuyla kutlandı. Dünya çocukları, akşam saatlerinde de final yemeğinde buluştu. Hep birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyleyen çocuklar, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Altı gün boyunca Karşıyaka'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen misafirler, ev sahipliği için Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve ekibine teşekkür etti.
"Her şey çocuklar için"
Başkan Akpınar, "Karşıyakamızda 25 yıl önce başlayan bu anlamlı şenliği devam ettirerek gelecek nesillere taşıyacağız. Hep beraber daha nice bayramlar kutlayacağız. Yaptığımız her iş çocuklar için. Çocuklarımız mutlu olursa, barış içinde olursa, biz de huzur içinde oluruz. Bu anlayışla 25'inci kez gerçekleştirdiğimiz şenliğimize konuk olan; kentimize barış ve kardeşlik taşıyan çocukları sevgiyle uğurluyoruz. Kendilerini seneye, daha da coşkulu kutlayacağımız şenliklerimize bekliyoruz. İşte Karşıyaka budur ve hep böyle kalacaktır" dedi. - İZMİR