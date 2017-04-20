Uluslararası Çikolata Festivali Başladı
Onlarca firmanın ürünlerini sergilediği, çikolatadan heykellerin teşhir edildiği festival, Sirkeci Garı'nda açıldı.
Onlarca firmanın ürünlerini sergilediği, çikolatadan heykellerin teşhir edildiği festival, Sirkeci Garı'nda açıldı. Giriş ücreti 38 lira olan festival, 23 Nisan'a kadar sürecek.
Kaynak: Dunya.com
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