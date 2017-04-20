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Uluslararası Çikolata Festivali Başladı
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Uluslararası Çikolata Festivali Başladı

Onlarca firmanın ürünlerini sergilediği, çikolatadan heykellerin teşhir edildiği festival, Sirkeci Garı'nda açıldı.

Uluslararası Çikolata Festivali Başladı

Onlarca firmanın ürünlerini sergilediği, çikolatadan heykellerin teşhir edildiği festival, Sirkeci Garı'nda açıldı. Giriş ücreti 38 lira olan festival, 23 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: Dunya.com

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