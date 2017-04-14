Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) "1. Uluslararası Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilgi Şöleni" düzenlendi.



PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile PAÜ Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği bilgi şöleni, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde sergi açılışıyla başladı.



Öğrencilerin hazırladığı ve Türk dillerinden izler taşıyan el yapımı materyallerden oluşan "Türkçenin İzinde" adlı sergi büyük ilgi gördü. Geçmişten günümüze Türkçe kelimelerden ve deyişlerden oluşan 140 parçalık materyal, katılımcıların beğenisine sunuldu.



Serginin açılış kurdelesini PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakuş, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu, PAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nergis Biray ve Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Solak Sağlam kesti.



Serginin ardından, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda, oturum başkanı Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu ve şölenin düzenleme kurulundan PAÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Soner Sağlam'ın moderatörlüğünde yerli ve yabancı uyruklu akademisyenler sunumlarını gerçekleştirdi.



İki gün süren bilgi şöleni kapsamında beş oturumda yerli ve yabancı toplam yirmi altı akademisyen, sunumlarıyla Türk lehçelerinin tarihsel sürecini ele aldı.