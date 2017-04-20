Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' Start Aldı
Mersin'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour of Mersin' Anamur İlçesi'nden start aldı.
Mersin'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour of Mersin' Anamur İlçesi'nden start aldı.
Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, sporcular ve vatandaşların katıldığı törenin ardından sporcular ve ülkeleri tek tek protokol önüne çağırılarak tanıtıldı.
Anamur Belediye Başkanı Türe, sporculara 'Anamur muzu yiyen kazanır' diyerek kasalarla muz ikram etti. Startı ise Kaymakam Cengiz Cantürk verdi. Startın verilmesi ile birlikte pedal basan sporcular birincilik için mücadele etti. Özellikle tırmanışta zorlanan sporcular, kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Gülnar İlçesi yanışlı mevkiinde bitecek. Yarış, ikinci gününde Aydıncık İlçesinden start alıp merkez Mezitli İlçesi Soli Pompeiop'de, üçüncü gününde Tarsus İlçesinden başlayıp merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Özgecan Aslan Barış Meydanında, som gün ise yine Özgecan Aslan Barış Meydanında başlayıp burada sona erecek.