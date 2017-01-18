Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması düzenlenecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin, "sanayi kenti" markasının yanına son yıllarda gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası etkinliklerle "kültür ve sanat şehri" kimliğini de eklediği belirtildi.



Her yıl mayıs ayında "ağaçların kitap açmasıyla" başlayan Kocaeli Kitap Fuarı'nın 9. yılında 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması düzenleneceği aktarılan açıklamada, yarışma ile kitap ve medeniyet konusunda farkındalık oluşturmanın, kültürel açıdan özgün eserler üretilmesinin amaçlandığı ifade edildi.



Açıklamada, "Kitap ve Medeniyet' konusunun karikatüristler tarafından gençlik, vatan sevgisi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konular üzerinden zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesinin beklendiği aktarıldı.



Tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olacak yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Yarışmanın seçici kurulu yine nisan ayında toplanacak.



Dünyanın her köşesinden karikatüristler, yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmada birinci olan eserin sahibine 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü takdim edilecek. Teşvik ödülü olarak da 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.