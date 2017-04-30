Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin Lansmanı Yapıldı
- Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin lansmanı yapıldıİSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin basın lansmanı yapıldı.
- Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin lansmanı yapıldı
İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin basın lansmanı yapıldı. Lansmanda festivalin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu, "11 ülkeden 31 şair şiirseverlerle bir arada olacak" dedi.
Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin basın lansmanı gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşen festivalin basın lansmanında Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu, ünlü oyuncu ve şair Pelin Batu, usta yazar Ataol Behramoğlu ve birçok değerli isimle birlikte festivalin içeriğine ilişkin bilgi paylaştı.
"Şiir sevdalısı bir belediye başkanımız var"
Festivale 11 ülkenden 31 şairin katılacağını belirten Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu, "Şiir sevdalısı bir belediye başkanımız var. Beşiktaş'ta şiir gibi bir kent. Dolayısıyla bu festivalin ikincisi olmasına rağmen, biz yıllardır yapılıyormuşçasına çok önem ve değer veriyoruz. Bu ekiple de çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Değerli sanatçılarımıza başkanımız ve belediyemizin ekibi adına hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.
"Festivalimizi 'Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı' sloganıyla yapıyoruz"
Bu festivallin sürekli olmasını dilediğini söyleyen Ataol Behramoğlu, "Ülkemiz adına, şiir adına ve Beşiktaş adına gerçekten mutluyum. Çünkü; geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Bahar ve Şiir Festivalinin ikincisini düzenlemeyi de başardık. Diliyorum ve umuyorum ki sürekli olacaktır. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yaklaşık 10 ülkeden şairler geldiler ve her biri de kendi ülkelerinde de, kimileri ise dünya ölçüsünde tanınmış şairlerdir. Ülkemizden de yaklaşık 20 şairimiz var. Dolayısıyla bugün Abbasağa Parkında açılışımızı yapıyoruz. Bu yıl, Dünya Şiir Hareketinin çağrısıyla Nisan ayındaki bütün şiir festivalleri 'Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı' sloganıyla gerçekleşecek" diye konuştu.
Festivale katılacak ünlü isimler
Emel İrtem, Hülya Deniz Ünal, Yusuf Alper, Kaan Koç, Efe Duyan, Gülseli İnal, Gonca Özmen, Yaprak Öz, Ahmet Telli, Turgay Fişekçi, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Ülkü Tamer, Ayten Mutlu, Cengiz Bektaş, Altay Öktem, Erdal Alova, Müslim Çelik, Neslihan Yalman, Gökçenur Çelebioğlu, Nicolae Dabija, Francesca Cricelli, Ion Deaconescu, Amal Al Jubouri, Cindy Lynn Brown, Prof. Vincenzo Bianchi, Carolina Bologan, Arai Takako Higuchi, Mahmoud Al Taweel, Hael Srour, Ahmed Mohamad, Kathleen Newmann, Uldis Berzins, Ahmed Al Mulla