Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı 17 bin profesyonel ziyaret etti

CNR EXPO'da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda (AYMOD) çocuk ayakkabılarından terliklere, yetişkin ayakkabılarından deri çanta ve aksesuarlara kadar ileri teknoloji ile üretilen ürünler sergilendi. Fuarı, yerli ve yabancı yaklaşık 17 bin sektör profesyoneli ziyaret etti.

Ayakkabı sektöründe dünya modasına yön veren Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) CNR EXPO Yeşilköy'de 57'inci kez düzenlendi. Fuarı, bin 866'sı yabancı olmak üzere yaklaşık 17 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. Toplam 59 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuara, 1.400'ün üzerinde yerli ve yabancı marka katılım gerçekleştirdi. İtalya, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran başta olmak üzere pek çok ülkeden AYMOD'a katılan ayakkabı mağaza zincirleri, yerli firmalar ile ortak üretim yapma talebinde bulundular.

Çocuk ayakkabılarından terliklere, yetişkin ayakkabılarından deri çanta ve aksesuarlara kadar çok sayıda ürün grubunun sergilendiği fuarda, özel tasarımlı ve el yapımı ayakkabı ve çantaların bulunduğu stantlar yoğun ilgi gördü. Birbirinden şık ayakkabıların yer aldığı fuarda, el emeği göz nuru çanta ve ayakkabılar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan doğal yollarla elde edilmiş olması ile dikkat çekti. Tasarımcı Fatma Menteş, ayakkabı ve çanta yaparken parlatmayı yumurta akı, yapıştırma işlemini de çiriş otu ile yaptıklarını söyledi. Bir çift ayakkabıyı 10 günde, çantayı ise 3 günde yaptığını ifade eden Menteş, el yapımı ayakkabıların mantar oluşumunu engellediğini sağlık açısından da önemli olduğunu vurguladı. Fuarda özellikle ayakkabıların yoğun ilgi gördüğünü anlatan Fatma Menteş, "Dünyanın dört bir yanına sattığım ayakkabılarımı sınırlı sayıda üretiyorum. Ayakkabılarımı ABD'de yaşayan birkaç kişi için yaptım. Kısa sürede ABD'de ünlendim. Oradan teşekkür mektupları aldım. ABD'den ve Afrika'dan çok sayıda kişi AYMOD'a ayakkabılarımı görmeye geldi" diye konuştu" diye konuştu.

Kadınların vazgeçilmezi tüylü ayakkabılar

Fuarda 2017-18 Sonbahar-Kış sezonu ayakkabı ve saraciye trendleri belirlendi. Gelecek yıl erkek ayakkabılarında kalın tabanlı ayakkabılar, postallar revaçta olacak. Klasik erkek ayakkabılarında kahverengi, bordo, lacivert rengi, spor ayakkabılarda ise mürdüm ve bordo tonları ön plana çıkacak. Önümüzdeki yıl kadın ayakkabılarında ise kadife ve parlak kumaştan uzun streç çizmeler trend olacak. Tüylü ayakkabılar ve kadife spor ayakkabılar kadınların yaz-kış aylarında vazgeçilmezi olacak.

AYMOD'a sektörden tam destek

AYMOD, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından, sektörün öncü kuruluşları Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu (TUAF), İstanbul Ayakkabı Esnafı Sanatkarlar Odası (İAESO) desteğinde gerçekleştirildi.