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Uluslararası Ankara 28. Film Festivali" Başladı
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Uluslararası Ankara 28. Film Festivali" Başladı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Ankara Uluslararası Film Festivali, törenle başladı.

Uluslararası Ankara 28. Film Festivali

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Ankara Uluslararası Film Festivali, törenle başladı. Festival kapsamında, bu yılki "Aziz Nesin Emek Ödülü"nün sahibi, ünlü sinema sanatçısı İzzet Günay oldu.

Kaynak: Dunya.com

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