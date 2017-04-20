Uluslararası Ankara 28. Film Festivali" Başladı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen "Ankara Uluslararası Film Festivali, törenle başladı. Festival kapsamında, bu yılki "Aziz Nesin Emek Ödülü"nün sahibi, ünlü sinema sanatçısı İzzet Günay oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'ndaki törene, çok sayıda sinema oyuncusu ve sanatsever katıldı.



Festival kapsamında, bu yılki "Aziz Nesin Emek Ödülü"nün sahibi, sinema sanatçısı İzzet Günay oldu. Günay, ödülünü, birçok filmde beraber rol aldığı arkadaşı Hülya Koçyiğit'in elinden aldı.



Günay, törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülü çok önemsediğini belirterek, "Aziz Nesin bu ülkenin az yetiştirdiği, severek yetiştirdiği çok önemli düşünürlerinden biri, dünya çapında bir mizah yazarı. İçinde bir de 'emek' lafı olunca, ödül daha da çok önem kazanıyor. Bu ödülü Hülya ile bütün emek verenler için kaldırmak istiyorum." dedi.



Sanatın ve kültürün içinden biri olarak, bu işi yapanlara destek verilmesini isteyen Günay, "Sanatın olduğu yerde barış var, sevinç var, bir dönüşüm var, onun için buna çok ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.



Bu yıl sanat hayatının 60. yılı olduğunu anlatan Günay, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Festival 30 Nisan'a kadar sürecek



Festivalin "Sanat Çınarı Ödülü" müzik eğitimcisi ve yazar Ahmet Say'a, Nesrin Cavadzade tarafından verildi.



"Kitle İletişim Ödülü" ise Oyuncular Sendikası adına Meltem Cumbul'a, Tamer Levent tarafından sunuldu.



Ankara Uluslararası Film Festivali, 30 Nisan'a kadar devam edecek.



Festival süresince, ulusal, belgesel ve kısa film yarışmaları dışında dünya sinemasının en son örnekleri, İspanya sinemasının öne çıkan yapımları ve Terence Davies retrospektifinin de yer aldığı geniş bir film seçkisi seyirciyle buluşacak.