Uluslararası Altın Ok Festivali

Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali, 11 ülkeden 77 sporcunun katılımıyla 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karesi Atlı Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen festival, 3 gün sürecek.



ABD, Polonya, Finlandiya, Ürdün, Katar, Romanya, Bulgaristan, Malezya, Kazakistan ve İran'dan 24, Türkiye'den ise 53 sporcunun katılacağı festival, 5 Mayıs'ta başlayacak.