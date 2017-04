Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e Tepki

Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, hükümetin politikalarını eleştiren bazı insan hakları kuruluşlarıyla görüştüğü için ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmeyi reddetmesine tepki gösterdi.



Örgütün İsrail'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, insan hakları örgütleri ile görüşen yabancı diplomatları boykot etmenin, bu örgütleri "şeytanlaştırıp karalayarak yasa dışı ilan etme" anlamına geldiği kaydedildi.



Açıklamada, bu ve benzeri adımların sadece işgal altındaki Filistin topraklarından sağlıklı bilgi akışını önlemekle kalmadığı, İsrail içerisinde de ifade ve fikir hürriyetini kısıtladığı kaydedildi.



"Netanyahu'nun, politikalarına karşı çıkan kuruluşları ziyaret eden yabancı yetkileri boykot etme kararından endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"(Netanyahu'nun bu adımı) İsrail'de faaliyet gösteren ve 1967'den beri işgal altında bulunan topraklarda yaşayan Filistinlileri korumak için çalışan insan hakları örgütlerini yasa dışı ilan etmenin başka bir çeşididir. Bu örgütler 50 yıldır işgal rejimi altında yaşayan bireylerin haklarını garanti altına almak ve İsrail'in uluslararası anlaşmalara yönelik ihlallerinin kaydını tutmak için çalışmaktadır. Biz iş biriliği de yaptığımız 'Breaking the Silence' ve 'B'tselem'in yanındayız. Bu insan hakları örgütlerinin topladığı bilgiler genellikle İsrail'deki en güvenilir bilgilerdir."



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail ve Filistin temasları kapsamında insan hakları örgütleri Sessizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i ziyaret etmeyi planlamış, Netenyahu da buna tepki göstererek Alman Bakan ile görüşmesini iptal emişti. Gabriel, dün akşam söz konusu örgüt temsilcileriyle bir araya gelmişti.



İsrail ve Almanya ilişkilerinde bir süredir gerginlik söz konusu.



Almanya, şubat ayında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail meclisince onaylanmasını eleştirmiş, ardından mayıs ayında yapılması öngörülen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer alacağı hükümetlerarası toplantının ertelendiği açıklanmıştı. İsrail basını erteleme sebebinin, söz konusu yasa tasarısının onaylanması olduğunu iddia etmişti.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 6-9 Mayıs'ta İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.



İsrail'de STK'lar baskı altında



Öte yandan, aşırı sağcı bir hükümetin iş başında olduğu İsrail'deki uluslararası yardım ve insan hakları örgütlerinin yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik baskılar da artıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in görüştüğü solcu sivil toplum kuruluşları "Breaking the Silence" ve "B'tselem" bu baskıdan en çok etkilenen örgütler arasında yer alıyor.