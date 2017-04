Uluslararası Adalet Divanından, Kiev'in "Rusya'ya Tedbir" Talebine Ret

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki hükümet güçleriyle Moskova yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda isyancılara yaptığı yardımın kesilmesi için önlem alınmasıyla ilgili talebini reddetti.



Ukrayna'nın Rusya aleyhine açtığı davada, Ukrayna'nın haklarının korunması için alınmasını talep etiği ivedi önlemleri görüşen mahkeme, Kiev'in isyancılara yönelik yardımın kesilmesine yönelik tedbir talebini karşılıksız bırakırken, Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'daki Tatarlar, Ukraynalılar ve diğer azınlıkların haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması talebini kabul etti.



Mahkeme, her iki tarafa da bölgede barışın sağlanabilmesi için Minsk anlaşmalarıyla çizilen çerçeveye uyma çağrısı yaptı.



Hollanda'nın Lahey kentinde geçen ay başlayan davanın ilk duruşmalarında Ukrayna tarafı Rusya'nın ülkenin doğusundaki isyancılara mali yardım ve silah yardımında bulunarak terörizme destek sağladığını öne sürmüştü. Rus tarafı ise iddiaları reddetmişti.



Öte yandan davanın sonuçlanmasının 1-2 yılı bulması bekleniyor.