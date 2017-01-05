Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi Hayata Geçiyor

Türkiye'deki suyun tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesi ve vatandaşa e-devlet kapısı üzerinden hizmet verilmesini amaçlayan Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 65. Hükümet Programında yer alan Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme Projesi Çalıştayı, Devlet Su İşleri (DSİ) Kartal Orhantepe Tesisleri'nde başladı.



Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi'nin kurumların suyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgileri derleyip, değerlendirip onlara sunmak üzere hazırlanan bir proje olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Türkiye'de su ile ilgili işi olmayan neredeyse hiçbir kurum, kuruluş yok, hepsinin bu alanda bilgiye ihtiyacı var. Bugüne kadar kurumlar kendi ürettikleri bilgiyi, yine kendileri kullanıyordu. Aynı bilgi birden fazla kurum tarafından üretilmek zorunda kalıyordu. Her kurum bilgi üretmek için zaman, para ve insan kaynağı kullanıyordu. Bundan sonra bilgiyi bir kurum üretecek, diğer kurumlar da mevcut bilgileri derleyecek ve bunları da ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara servis edecek."



2013 yılında başlanan projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kınacı, "Projemiz son yazılım aşamasına geldi. Kurum ve kuruluşlarımızı bir araya topladık. Her kurum ve kuruluşumuzun ürettiği, derlediği bilgilerin neler olduğu ve ihtiyaçları nelerdir, hangi verilere ihtiyacı varsa bunları belirleyeceğiz. Buna göre su bilgi sistemi tasarlanıp son şekli verilecek. Projenin amacı, kısaca bütün kurum ve kuruluşlardaki bilgilere diğer kurum ve kuruluşlarımızın kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Bu bir nevi bilgi bankası." diye konuştu.



DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar ve TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen'in de katıldığı toplantıda, portföy yöneticisi Serdar Küpçü ve proje yöneticisi Ömer Yüksek, Ulusal Su Bilgi Sistemi hakkında sunum gerçekleştirerek, projenin detayları hakkında bilgi verdi.



Çalıştaya, proje yüklenicisi TÜRKSAT AŞ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri de katıldı.