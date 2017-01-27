Denizli'de, dağcılık ve doğa sporları kulüplerinin katılımıyla nisan ayında "Ulusal Menderes Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.



Menderes Yolu Yürüyüşü Tertip Komitesinden yapılan açıklamada, Ulusal Menderes Yolu Yürüyüşünde yer alacak kulüp, dernek ve grupların temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.



Denizli'de faaliyet gösteren dağcılık ve doğa sporları kulüplerinin organize ettiği etkinlikte, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Dağ Arama Kurtarma (DAK) Denizli Şubesinin güvenliği sağlayacağı, etkinliğin Çal ve Güney belediyeleri tarafından da desteklendiği kaydedildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) etkinlik kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek yürüyüşe, kayıt yaptırmayanların katılımına izin verilmeyeceği, Çal ilçesi Bahadınlar Mahallesi'nden başlayıp Güney Şelalesinde son bulacak Ulusal Menderes Yolu Yürüyüşünün 6-9 Nisan tarihlerinde 4 gündüz, 3 gece süreceği bildirildi.