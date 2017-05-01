Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin, denetim, laboratuvar ve çevre görevlileri konularında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmak ve ilgili tüm paydaşlarla sektördeki yenilikleri değerlendirmek amacıyla "I. Ulusal İzin, Denetim, Laboratuvar ve Çevre Görevlisi Çalıştayı" düzenlenecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre çalıştayla, izin, denetim, laboratuvar ve çevre görevlileri konularında yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmak, mevcut uygulamaları güçlendirmek, yürütülen araştırmaları çeşitlendirmek, uygulamaları ve araştırmaları yönlendirecek ve destekleyecek kararların alınmasını sağlamak ve ilgili tüm paydaşlarla sektördeki yenilikleri değerlendirmek amaçlanıyor.



Afyonkarahisar'da yarın başlayacak ve 4 Mayıs'ta sona erecek çalıştayda, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, yerel yönetimler, sanayi, firma ve kamu kurumları temsilcileri bir araya gelecek.



İzin, denetim, laboratuvar ve çevre yönetim hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile kalitenin arttırılması için yapılması gerekenlerin tartışılacağı çalıştayda, 4 ayrı oturum olacak.



Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görüşlerine de yer verildi. Buna göre Özhaseki, "Çalıştay bilgi tecrübe ve önerilerin paylaşılarak izin, denetim, laboratuvar ve çevre yönetim konularında ülkemizde yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi noktasında büyük bir fırsat olacak ve kamu ve özel sektör tarafından atılacak adımlara önemli ışık tutacaktır." değerlendirmesini yaptı.