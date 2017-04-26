Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri" 3 Mayıs'ta Başlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "7. Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri" 3-12 Mayıs'ta düzenlenecek.



Etkinliğin açılışı, 3 Mayıs'ta Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde, Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, Johann Strauss'un "Çingene Baron" operetiyle yapılacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ise 6 Mayıs'ta, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in Moğol İmparatoru Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nın konu edildiği, Antonio Vivaldi'nin tek opera eseri "Bajazet" sahnelenecek.



Vakhtang Kakhidze'nin müzikleri, Nugzar ve Medeia Magalashvili'nin koreografileriyle "Amazonlar" balesini, Mersin Devlet Opera ve Balesi 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluşturacak.



Ulusal Eskişehir Opera ve Bale Günleri, 12 Mayıs'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunun "Frida" gösterisiyle sona erecek.