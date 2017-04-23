Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Howard Griffiths şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Howard Griffiths şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde...

Şef: Howard Grıffıths

Solist: Bergüzar Korel (Anlatıcı)

Solist: Kaan Baysal (Piyano)

Solist: Elfida Su Turan (Keman)

Solist: İdil Olgar (Keman)

PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart: Piyano Konçertosu No. 12, Kv. 414 (1. Bölüm)

Johann Sebastian Bach: Çift Keman Konçertosu (1. Bölüm)

Howard Gr,ffiths: Çocuklar İçin Müzikli Masal "Cadı ile Maestro"

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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