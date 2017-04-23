Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Howard Griffiths şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde.
Howard Griffiths şefliğindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde...
Şef: Howard Grıffıths
Solist: Bergüzar Korel (Anlatıcı)
Solist: Kaan Baysal (Piyano)
Solist: Elfida Su Turan (Keman)
Solist: İdil Olgar (Keman)
PROGRAM
Wolfgang Amadeus Mozart: Piyano Konçertosu No. 12, Kv. 414 (1. Bölüm)
Johann Sebastian Bach: Çift Keman Konçertosu (1. Bölüm)
Howard Gr,ffiths: Çocuklar İçin Müzikli Masal "Cadı ile Maestro"
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io