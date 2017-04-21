Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Taner Demir şefliğinde gerçekleşecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, 21 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Taner Demir şefliğinde gerçekleşecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, 21 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...

Şef: Taner Demir   (Antalya Devlet Opera ve Balesi)

Solist: Gamze Kırtıl "Piyano"

Arzu Kırtıl "Piyano"

Program

Hayvanlar Karnavalı

Beste: C.Saint Saens

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Antalya Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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