Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Taner Demir şefliğinde gerçekleşecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, 21 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde.
Taner Demir şefliğinde gerçekleşecek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, 21 Nisan'da Antalya Kültür Merkezi'nde...
Şef: Taner Demir (Antalya Devlet Opera ve Balesi)
Solist: Gamze Kırtıl "Piyano"
Arzu Kırtıl "Piyano"
Program
Hayvanlar Karnavalı
Beste: C.Saint Saens
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Antalya Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı, No: 18 Atatürk Kültür Parkı İçi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io