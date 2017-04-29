Ulusal Cephe Partisi'ni 'Yahudi Soykırımını İnkar' Tartışmaları Sardı





Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partinin başına geçici olarak atadığı Jean François Jalkh görevinden istifa etti.



Jean François Jallkh hakkındaki geçmişte 'Yahudi soykırımını inkar ettiği' yönündeki iddiaların üzerine görevini bıraktı.



Partiyi saran 'Yahudi soykırımını inkar' tartışmalarından rahatsız olan Le Pen, "Bu tartışmalar onu çok etkiledi çünkü iddiaların asılsız olduğuna inanıyor. Bunu dile getirenlere karşı da yasal yollara başvuracak. Ben de kurallar gereği Ulusal Cephe liderliği görevini geçici olarak bir diğer başkan vekili Steeve Briois'e verdim."



Marine Le Pen, Yahudi soykırımını hafife alarak bunun 'tarihin bir detayı' olduğunu söyleyen babasını uzaklaştırarak Ulusal Cephe Partisini 'ırkçı' algısından kurtarmak istiyor.



Bu arada 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim kampanyasını sürdüren Le Pen, ilk turda elenen Dupont Aignant'ın desteğini aldı.



İlk turda yaklaşık yüzde 20 ile en faz oy olan dördüncü parti radikal sol parti lideri Jean Luc Melanchon'un kime destek vereceği merak konusuydu. Melanchon, ikinci turda hiç kimseye destek vermeyeceğini açıkladı.



Seçimlerin favori ismi bağımsız aday Macron ise İkinci dünya savaşı sırasında neredeyse tüm köy sakinlerinin Naziler tarafından katledildiği Oradour-sur-Glane köyünü ziyaret etti.



"Anmamak tarihin yeniden tekrarına kapı aralamaktır" diyen Macron, seçim anketlerinde rakibi Le Pen'in önünde görünüyor.



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