Ulusal Bayram Töreninde Uçak Nehre Çakıldı

Batı Avustralya'daki Perth şehrinde düzenlenen Avustralya Günü töreni sırasında bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle nehre çakıldı. Uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.



Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'teki törende uçuş yapan uçak, binlerce izleyeceğinin gözü önünde Swan Nehri'ne burun üstü çakıldı. Deniz uçağı, yerel saatle 17.00 sıralarındaki gösteride nehre düştü. Kazanın ardından Avustralya Günü için düzenlenecek havai fişek gösterilerinin, uçakta hayatını kaybeden pilot ve yolcuya saygı için iptal edildiği bildirilerek, vatandaşların tören alanını terk etmesi istendi. Avustralya'nın ulusal bayramı sayılan ve 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü, 1788'de Britanya donanmasının Sidney koyuna Britanya bayrağı çekildiği günün yıldönümü. - İstanbul