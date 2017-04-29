Ulupinar, Bakü Dönüşü Keıpa Toplantisini Değerlendirdi.

KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu' nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin davetiyle, Bakü' de tertiplenen 48. Toplantısına komisyon başkan yardımcısı Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar başkanlık yaptı.



Toplantıya; Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna delegasyonları katıldı.



Ulupınar, toplantının gündemi ve ayrıntıları ile ilgili yaptığı değerlendirmede;



"Komisyonumuz, özellikle bölgedeki kültür, eğitim ve sosyal konulardaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesine uygun bir çerçeve sunmayı hedefleyen KEİPA hedeflerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.



Karadeniz ailemizin hükümetleri ekonomik krizlere cevaben doğru istikamette önemli adımlar atmışlardır. Sağlık Bakanlıklarımız, hastane kapasiteleri azaltılırken öncü bakıma ve doğru ilaçların ve ayakta uzman tedavi hizmetlerinin karşılanmasına öncelik sağlayan tedbirleri alarak uygun kaynakların en iyi kullanımına yönelmeleri sebebiyle takdir edilmelidir. Bu tedbirler, etkinliğin geliştirilmesi, dayanışmanın sağlanması ve bölgemizdeki sağlık sistemlerinin performansının arttırılması potansiyeline sahiptir. KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu, üye ülkelerdeki sürdürülebilir sağlığın durumunun gözden geçirilmesi gayesiyle, "KEİ Üye Devletlerinde Sürdürülebilir Sağlık Sistemlerinin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü" konusunu 48. Toplantısının ana müzakere hususu olarak ele almaya karar vermiş, 4-6 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul' da gerçekleştirilecek 49. Genel Kurul' un dikkatine sunulacak olan "KEİ Üye Devletlerinde Sürdürülebilir Sağlık Sistemlerinin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü" konulu taslak raporu ve aynı husustaki 157/2017 sayılı taslak tavsiye kararını kabul etmiştir. Bu konudaki rapor ve tavsiye kararı üzerine olacak müzakerelerimizin, bölgemizin insanları için sürdürülebilir sağlık hizmetlerine daha iyi erişimin yollarını gösterecek yapıcı önerilere ulaşmamızı sağlayacağını umuyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK