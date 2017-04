Uluğtürkan: "Habercinin Odağında 'İnsan' Olmalı"

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan, insan odaklı haberciliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi'nde 'Ekonomi Haberleri Nasıl Sevdirilir?' konulu seminer verdi. Uluğtürkan, seminerdeki konuşmasında, son dönemde televizyon programı ve gazete sayfalarının şirket haberleri ve reklam içerikli metinlerle doldurulduğunu, bunun da ekonomi haberlerine olan ilgiyi azalttığını söyledi.



Çarşı-pazar haberi de yapılmalı



Gazetelerde ekonomiye ayrılan sayfaların arttığını, bunun okuyucunun yararına değil, medya kuruluşunun gelir artışına yönelik bir çaba olduğunu savunan Uluğtürkan, "Ekonomi sayfaları şirket haberleriyle dolu. Bu haberleri baştan sona kim okuyor, biliyor musunuz? Haberde adı geçen patron ve onun rakipleri. O kadar yani. Oysa ekonomi her bireyi ilgilendiriyor. Ama okur bu haberlerde kendinden bir şeyler ve kendiyle ilgili içerik bulamıyor. Ekonomi sayfalarında aile ekonomisine yönelik haberler yok. Çarşı-pazar yok. Bireysel ekonominin geliştirilmesine, tasarrufa yönelik içerik yok. Televizyonlarda da durum farklı değil. Süre satın alan şirket, ürün ve hizmetini anlatıyor. Böyle sürmesi durumunda sektör daha da zarar görecek. Medya kuruluşlarının bir an önce birey, aile odaklı haberlere yönelmesi şart" diye konuştu.



Haber işe yaramalı



ÇÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine ekonomi haberi yazdıktan sonra editöre teslim etmeden üç farklı sağlama yapmalarını tavsiye eden Uluğtürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Haberinizi yazdıktan sonra kendinizi okur yerine koyun ve şunu sorun. Bir, bu haber işime yarıyor mu? İki, yeni bir bilgi öğrendim mi? Üç, merakımı giderdi mi? Eğer bunlara 'Evet' dediyseniz okurunuzun ilgisini çekecek güzel bir haber yazmışsınızdır. 'Hayır' dediyseniz o haberi editörünüzü iletmeyin bile."



Ekonomiyi iyi öğrenin



Türkiye'de ancak girişimci sayısı ve üretim arttıkça ekonominin büyüyebileceğini, büyüyen ekonomide de daha çok ekonomi gazetecisine ihtiyaç duyulacağını anlatan EGD Yönetim Kurulu Üyesi ve Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uluğtürkan, "Bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, öncelikle İngilizce bilginiz kendi haberinizi yazacak ve sunacak kadar olmalı. Ekonominin genel kavramlarını bugünden iyi öğrenin ve tanıştığınız kişi sayısını her geçen gün artırın" önerisinde bulundu.



Öğrencilerin ekonomi gazeteciliğine dair sorularını yanıtlayan Uluğtürkan'a ÇÜ İletişim Fakültesi tarafından teşekkür belgesi verildi. - ADANA