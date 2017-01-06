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Uluğ Enerji'de Tek Kontrol Limak'a Geçti
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Uluğ Enerji'de Tek Kontrol Limak'a Geçti

Rekabet Kurulu, Uluğ Enerji’nin tek kontrolünün Limak tarafından devralınması işlemini onayladığını açıkladı.

Uluğ Enerji'de Tek Kontrol Limak'a Geçti

Rekabet Kurulu, Uluğ Enerji'nin tek kontrolünün Limak tarafından devralınması işlemini onayladığını açıkladı.

Rekabet Kurulu Cengiz Holding A.Ş., Limak Holding A.Ş. ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünde bulunan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin (UEDAŞ) tek kontrolünün Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından devralındığı kurumun internet sitesi tarafından devralınması işlemini onayladığını açıkladı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.; Cengiz Holding A.Ş., Limak Holding A.Ş. ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünde bulunan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin tek kontrolünün Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi". - İSTANBUL

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