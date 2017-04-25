Uludere'de Çocuklar İçin Oyun Parkı Kuruldu

Uludere Belediyesi, çocuklar için şişme oyun parkı kurdu.



Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Yakınoğlu, yeni kurulan parkı ziyaret ederek, burada çocuklarla bir süre sohbet etti.



Kaymakam Yakınoğlu, yaptığı açıklamada, oyun parkını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara hediye olarak kurduklarını söyledi.



Çocukların eğlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakınoğlu, "Devlet olarak bu imkanları sağlamaktan ötürü de ayrıca mutluyuz. Emeği geçen belediyemize ve kaymakamlığımıza bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.